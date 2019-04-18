〈台北都會〉北市非法旅店屢違法 被強拆

2019-04-18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕位於台北市中山區的非法旅館「LV旅店」，多次違法開毒趴遭斷水斷電，未料，該旅店的負責人私接水電又大開毒趴，行徑誇張，北市觀光傳播局昨會同警方到場進行強制拆除，這也是觀傳局首度對非法旅館祭出強拆的鐵腕執法，觀傳局還發現，該負責人積欠逾百萬罰款，且疑似脫產，已向法院提起訴訟。

負責人積欠逾百萬罰款

北市警局查獲中山區合法旅館「天天精品旅館」、非法旅館「紅人夢幻旅店」及「LV旅店」，有涉毒、性交易等違法行為，觀傳局調查發現，這三家旅館負責人都是同一人，兩年來對負責人開罰一二九萬元，其中LV旅店累計開罰四十萬元，本月三日進行斷水電，而天天精品旅館除了勒令停業，還通知商業處廢止營業部分登記事項。

警方組成專案小組蒐證確認是否還持續營業，不料警方稽查發現，LV旅店私接水電，還有提供消費旅客入住房間吸毒的情形，包括有多包毒品、吸食器等，櫃檯也查獲經營帳冊，觀傳局昨下午在警方陪同與建管處協助下，到場進行強拆，自來水事業處也再次斷水。

觀傳局科長陳雅慧指出，開罰一二九萬元罰鍰全數未繳，負責人疑似蓄意脫產，相當惡質，調查到該負責人名下有一棟兩百萬的房子，卻抵押一千兩百萬元，根本是假抵押，因此去年提起民事告訴的抵押權不存在之訴，下月將開庭，法院判決若勝訴就可拍賣房子，要求繳納罰鍰。

陳雅慧表示，由於查獲LV旅店又有開毒趴，依據毒品危害防制條例規定，若業者明知持有或使用毒品行為，卻知情不報，依法可開罰十萬至一百萬元，這部分警方正在調查，若有明確違法事證一定會查辦。

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