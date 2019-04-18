〈台北都會〉《新北》男嬰被女幼童咬傷 武林公托致歉

2019-04-18

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市樹林區武林公共托育中心十五日發生一歲二個月女幼童與九個月男嬰玩鬧，導致男嬰身上多處被咬傷及皮膚紅腫，家長在爆料公社指責公托讓兒子被霸凌欺侮，武林公托中心主任林嘉柔昨天在社會局長張錦麗陪同下出面致歉，坦承因為老師疏於照顧，未及時發現制止，將會懲處相關人員及加強托育人員訓練。

樹林區武林公托位於武林國小校內，何姓家長指控，他十五日傍晚從公托接回九個月大的兒子時，發現小孩身上背部、腹部多處紅腫及臉部、腳部有被咬傷口，既心疼又憤怒，公托老師只會說「深感抱歉」和「願意負責醫藥費」，家長難以接受，認為小孩遭到不當欺侮和霸凌，已到樹林派出所提告。

社會局昨天舉行記者會致歉，張錦麗對公托發生此事深感遺憾，經社會局派員調查了解，事件發生於十五日下午五點多放學時，兩名托育人員照顧十名幼兒，因忙於換尿布及泡牛奶，未注意到一歲兩個月大的女幼童趨近九個月大男嬰，可能是想找他玩鬧，結果發生碰撞及咬傷情事，林嘉柔為此兩度鞠躬致歉，坦承公托照顧疏失，事後女幼童家長和公托人員赴男嬰家欲說明及道歉，但未獲對方回應。

張錦麗已責成武林公托對監督不周部分負起責任，並懲處失職人員，及加強人員訓練。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/