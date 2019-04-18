〈台北都會〉新北敬老卡 6月起可扣點搭北捷

2019-04-18

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市六十五歲以上長輩可申請敬老卡，每人每月可以免費搭乘六十次公車，但目前持敬老卡搭捷運無法扣點數，民眾抱怨福利措施「做半套」，市長侯友宜昨天宣布，預計六月一日起敬老卡點數也可坐台北捷運。

侯友宜昨天赴市議會進行施政報告，國民黨市議員林金結質詢說，新北市邁入高齡化社會，許多長者反映新北敬老卡搭乘捷運無法扣點數，他要求侯友宜檢討。

每月480點 與台北相同

侯友宜表示，新北市敬老卡每月四百八十點，只能搭公車，但台北市敬老卡點數相同，卻可搭公車、坐捷運、騎You Bike，還能搭計程車。前段時間，許多民眾在「我的新北市」臉書反映這項問題，他要求財政單位試算，粗估敬老卡擴大至捷運使用，須編列八千萬至一億三千萬元預算。為鼓勵長者走出家門，預計六月一日起敬老卡點數也可以坐捷運。

另外，國民黨市議員蔡淑君說，泰山、林口地區沒有北捷，距離最近的是桃園機場捷運，盼擴大機捷適用，提升民眾搭乘意願；國民黨市議員林國春建議，為鼓勵長者多運動、促進健康，運動中心可納入敬老卡適用範圍。侯友宜表示，這兩項都需要再研議。

點數現僅能搭公車使用

交通局長鍾鳴時指出，目前全市敬老卡約四十二萬九千多張，因雙北市公共運輸型態不同，新北捷運普及度不如台北，因此過去新北敬老卡點數只開放搭乘公車。

鍾鳴時說，若新北敬老卡擴大適用捷運，預期使用人次將增加，市府須編列預算補貼，將儘快與台北大眾捷運公司及悠遊卡公司協調並修改程式，希望六月一日上路。

雙北敬老卡點數適用範圍比較表

新北市議會 4月17日下午2點主席宣布開會時出席情況

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