〈北部〉震後受損 花蓮三號橋22日起封閉維修

2019-04-18

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市區三座重要橋樑尚志橋、三號橋及國福大橋去年因強震受損，中央編列三千六百多萬元維修，市長魏嘉賢昨前往三號橋關心維修進度，市公所指出，三號橋將從廿二日起全線封閉維修，預計到八月中旬修復完畢恢復通車。

預計到8月中旬恢復通車

市長魏嘉賢說，橋樑修復的技術比搭造橋樑的難度要高，三號橋及尚志橋需要施做的工程包括樑端縱向防落補強、樑端橫向止震塊補強、伸縮縫拆除更換、支承墊更換、人行道鋪面打除重鋪等；至於國福大橋所需要施做的內容則包括伸縮縫拆除更換、護欄及基座修復等項目。

國福大橋 5月初可進場施工

市公所指出，三號橋目前施做周邊擋排水圍堰鋼板椿打設、重型支撐架組裝以及伸縮縫拆除，橋面施工期程將於廿二日起執行，預計在八月五日竣工，約計有一百廿個日曆天，施作期間會進行封橋；至於國福大橋工區，目前齒型伸縮縫已在加工進行中，預定五月初可進場施工，將採取一半封路施工一半通車的方式。

而尚志橋的復建工程牽涉到許多橋樑附掛管線遷移，包括自來水、台電、中華電信等，其中自來水管線附掛於橋梁兩側，且受限本身金屬管材質，無法配合橋樑修復時的頂升作業一起抬升，影響橋樑修復進程。公所指出，透過立委蕭美琴協調水公司施做第二條預備管，將等待預備管完工後進行尚志橋的維修，最快預計今年八月底動工。

市公所指出，受到去年○二○六強震影響，花蓮市區包括尚志橋、三號橋、國福大橋等多座橋樑受損，考量到用路人的安全，公所將三號橋及尚志橋暫以車輛通行限重和限高方式來管制，希望在這段封路修復的期間，市民能體諒交通上的不便，多加利用替代道路。

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