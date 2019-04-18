〈北部〉台九丁線禁大貨車 7.17起開罰

2019-04-18

〔記者江志雄／宜蘭報導〕蘇花改蘇澳至東澳段今年一月十七日開放三．五噸以上大貨車通行，台九丁線（舊蘇花公路）同步禁行大貨車，三個月勸導期截止後，原訂昨天起開罰，貨車業者陳情認為太匆促，公路總局同意展延三個月，七月十七日開始，若無通行證便開上台九丁線，將被開單告發。

貨運業反映 調度無法短時間調整

蘇花改去年二月五日開放小型車通行，五月七日開放大客車，今年一月十七日行駛大貨車，完成三階段通車期程，大貨車上路後，蘇花改平日車流量一天增加一千輛次，假日多出五百至六百輛次。

依照環評規定，蘇花改開放大貨車，台九丁線兩公里到十六公里又六百五十公尺路段，即舊蘇花公路蘇澳到東澳段，必須禁行大貨車，公路總局考量沿路有住戶及商家，全面禁行有困難，採發證管制因應，違者將被開單，有三個月勸導期。

公路總局同意 勸導期展延三個月

勸導期到期，鎖定未申請通行證卻行駛台九丁線大貨車開罰，不過，許多貨運業者反映，路線變更後，人員工時與車輛調度，無法於短時間內調整，建議再提供三個月緩衝，獲公路總局同意。

蘇花改雖已開放大貨車行駛，仍禁行載運柴油、汽油、強酸強鹼溶液等危險物品的車子進入，這些管制車輛要行駛台九丁線，如此一來，就得申請通行證，東澳居民可向當地村里長登記，大貨車業者向公路總局第四區養護工程處、宜蘭監理站申請，目前准發通行證約三十張。

台九丁線蘇澳端入口 設車牌辨識

此外，公路總局已在台九丁線蘇澳端入口設置車牌辨識系統，勸導期過後啟動科技執法，大貨車如未申請通行證，可逕行告發，由警方依違反道路交通管理處罰條例，處以九百元罰鍰。

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