〈北部〉竹市客家桐花祭 3路線探訪秘境

2019-04-18

〔記者洪美秀／竹市報導〕四、五月是桐花飄雪的季節，新竹市客家桐花祭推出桐花小旅行活動，今年以「藝桐去郊遊」為主題，從廿六日到五月十二日有一系列活動，文化局昨天在水源社區的客家古厝秘境「竹軒草塘」推廣小旅行，市長林智堅邀請市民放慢腳步，悠遊於客家小聚落，體驗都市叢林中的悠閒與浪漫。

林智堅昨與地方人士在「竹軒草塘」體驗秘境茶席，湖邊品嘗道地烏龍茶與客家水粄，尤其竹軒草塘內的花草樹木，充滿自然氣息還能品茗聽音樂。

今天上午10點開放報名

文化局表示，桐花小旅行今天上午十點開放報名，有三條路線九個梯次，兩百四十個名額，三條路線包括「茄苳自行車線」，可探尋香山古道桐花秘境、體驗農家樂趣及享用客家媽媽私房料理。「南隘巴士線」，是探訪歷史古蹟香山火車站、江屋濟陽堂及境福宮，體驗碾米脫殼的農家樂趣；東區「風空水源巴士線」，則會拜訪金山面、風空傳統聚落，體驗客家風情。

此外，在十八尖山博愛街口及南隘國小也有三場小型藝文活動，廿七日由黃子軒及牛欄河劇團，帶來環境劇場「尋下雪的樹」；五月四日在南隘國小邀請歌手陳永淘和南隘國小學童，帶來「桐趣新竹」。

五月十二日母親節當天，則由客家新生代歌手黃子軒、曾仲瑋及黃宇寒等人，演出「桐花客青音樂會」，並有創意手作DIY及客語教學攤位，活動可洽：03-525-1082。

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