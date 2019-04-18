〈北部〉竹東卡人口數 國民運動中心「難產」

2019-04-18

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣目前僅竹北市有一座國民運動中心，竹東鎮各界積極爭取設置，但是縣府評估之後發現，中央規定補助國民運動中心以人口數達十五萬人的地區為限，竹東鎮人口僅九萬六千多人，恐難獲得補助。

僅9萬多人 不到補助門檻

竹東鎮長羅吉祥說，竹東鎮是溪南地區的核心鄉鎮，在當地設國民運動中心，不僅鎮民可以就近使用，附近的其他鄉鎮民眾也能受惠，若以十五萬人作為一個硬性門檻，實在不合理，而且鎮內有一處六百多坪的的公有土地十分適合設置國民運動中心，只要中央補助興建經費，這個運動中心很快就可以蓋起來。

新竹縣政府表示，符合教育部體育署規範的國民運動中心，最低的經費需求要三億元，中央如果同意補助，最多可以補助二億元，如果沒有中央補助全數由地方自籌的話，財政負擔相當大。

擬納音樂村 用地名目不符

縣政府也表示，原本也有將這所國民運動中心納入規劃中的竹東音樂村的想法，希望可以搭上中央補助的便車，讓地方期待已久的國民運動中心可以併案以較少的經費蓋在音樂村裡面。

不過，上月召開的竹東音樂村研議會議中討論，因用地名目不符確定無法併入，目前先將此案納入今年至二○二二年的中程施政計畫中，再尋求機會爭取中央補助。

新竹縣目前唯一的一所國民運動中心位於竹北游泳館旁，興建經費來源為教育部體育署補助二億元、縣府自籌二億六千三百八十五萬元，二○一六年六月動工，去年十月完工揭牌，為一座地下一層、地上五層建物，主要設施包括體適能中心、韻律教室、羽球場、桌球室、綜合球場，並結合旁邊的游泳館構築為六大核心運動設施。

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