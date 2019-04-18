〈北部〉進啊！進啊！ 5萬人擁白沙屯媽回宮

2019-04-18

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖鑾轎，昨天下午兩點二十五分回宮，湧進五萬信眾相隨，擠爆拱天宮周邊，恭迎媽祖聖駕，現場氣氛沸騰。媽祖鑾轎經三進三出儀式後，在「進啊！進啊！」的呼聲中，衝入大殿安座。

27日深夜11點開爐

白沙屯媽祖今年的徒步進香活動從八日凌晨一點二十分出發，到昨天下午兩點二十五回宮，共計十天九夜的行程，白沙屯媽祖昨回鑾，通霄警分局初估約有五萬人進出白沙屯地區，盛況空前。接下來將於二十七日深夜十一點開爐。

今年拱天宮媽祖婆徒步南下雲林縣北港鎮朝天宮進香，來回約十萬人次信眾隨行，大批信眾一路亦步亦趨跟隨白沙屯媽祖前往北港朝天宮後，再度隨駕返回拱天宮，來回四百公里的路程，澆不熄信眾對媽祖虔誠信仰的熱情，信眾一路堅持，彼此間更是互相打氣、幫忙，歷經深具意義的宗教之旅。

拱天宮廟方也感謝信眾，一路上相隨媽祖婆，沿途更常見信眾自發性地撿拾垃圾、打掃炮屑，加上昨天回宮天氣剛好放晴，是迎接媽祖最好的日子。

白沙屯拱天宮媽祖婆昨天上午從通霄鎮通灣里慈后宮起駕後，在秋茂園前方空地換八人大轎，途中媽祖婆也露臉，讓不少信眾開心不已。

之後在信眾的熱情陪伴下，一路朝拱天宮前進，白沙屯媽祖婆中午停駕在白沙屯火車站前，當地信眾準備豐盛飯擔讓信眾「吃免驚」，除慰勞信眾的辛勞，也展現在地人的熱情，讓不少信眾大讚，白沙屯媽祖婆真的很有人情味。

由於大批車流與人潮湧入，對當地交通是一大挑戰，警方也出動大批人力交管、肅竊，順利完成任務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/