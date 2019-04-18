〈北部〉《桃園》李憲明陞副市長 黃治峯接秘書長

2019-04-18

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨天在市政會議宣布，懸缺的副市長一職由秘書長李憲明陞任，副秘書長黃治峯陞任秘書長並兼代工務局長。民進黨內知情人士指出，李、黃二人被規劃於去年十二月廿五日就任新職，但因為黨內派系平衡問題而喊停，此前一度還傳出前高雄市副市長史哲將接任桃園市副市長。隨著人事案底定，代表鄭文燦在新潮流的份量更為提升。

鄭文燦表示，李憲明擔任秘書長時，勇於任事且認真的態度備受各界肯定，未來將負責督導各項市政重大計畫，包括與國立海洋、交通、清華等三所大學合作開發園區計畫；黃治峯是工程專家，桃園處於黃金建設期，許多工程正緊鑼密鼓推動，希望借重其工程專業，發揮介面整合及行政督導能力，確保各項重大建設能順利進行。

據指出，鄭文燦去年底就任前，原已規劃李憲明、黃治峯接任副市長、秘書長職務，但臨時喊停，僅讓黃治峯陞任副秘書長；當時傳出史哲將接副市長，鄭文燦在黨團會議時，曾證實人事轉折；鄭文燦昨宣布李憲明、黃治峯的新職，黨內人士分析，鄭文燦從去年底就任後，政治行情水漲船高，除與青壯派共推黨主席外，也成為黨內總統初選五人協調小組，已是新潮流派系核心人物，對於市府的重要職務可以自行掌握，不用再考慮派系平衡。

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