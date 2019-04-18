〈北部〉《桃園》平鎮中豐路破損 行車遭譏像衝浪

2019-04-18

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區中豐路南勢段約一公里路段的柏油路面破損不堪，內側道路高低起伏，行經的汽機車彈跳嚴重，安全堪虞，被譏為「海波浪」。市府養護工程處表示，會儘快修復破損路面，並作全面性勘察。

中豐路是平鎮往來龍潭、中壢要道，沿線工廠多，車流量大、重車輾壓頻繁，路面多有破損。其中以中豐路南勢一段從南東路口至南勢二段的中庸路口間最嚴重，地方一再反映，但只有簡單填補，造成路面更不平整，內側道路更是顛簸、傾斜，民眾譏行車猶如在衝浪。

王姓貨車司機表示，他每天開車經過中豐路南勢段時都得減速慢行，否則車子會劇烈彈跳，不僅避震器會減損使用壽命，車上的貨物也會損壞；江姓市民也說，每天騎機車到平鎮工業區上班，但路面坑坑疤疤，不敢騎太快。

市議員黃敬平表示，經詢問專業人士，路面起伏程度大可能是施工回填不實，或回填物不當所致，以該路面慘況，很難不與路基流失聯想，近期會邀集養工處及相關單位會勘，確認歲修時間及道路受損程度。

養工處表示，近期會協調管線單位，利用儀器確認路面下方狀況，若路基確實有問題，最快利用八月歲修時重新施作，若路基沒問題，會先改善路況較差路段。

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