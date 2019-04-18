〈北部〉《桃園》地主允價購 楊梅榮平路年底拓寬

2019-04-18

〔記者許倬勛／楊梅報導〕楊梅區通往平鎮區的榮平路，因路狹窄、會車困難，交通尖峰時段常塞車，地方民代促拓寬多年，卻因徵收土地困難、沿線建物多，導致延宕多年。市府工務局經反覆勘察、規劃，已取得全數地主同意協議價購，待完成定線、徵收作業，可望於年底動工拓寬為八公尺道路，明年底完工後，可有效紓解來往車潮。

往台66線要道 路窄常壅塞

榮平路位於楊梅高山頂地區，周圍住宅林立，沿線有高榮國小、啟明宮，是通往台六十六線要道，車流量龐大，榮平路長約一．二公里，路幅僅四至六公尺寬，會車不易，尖峰時段交通壅塞，讓行經該路段民眾相當困擾。

地方催促拓寬已久，但因該路段位處都市計畫區交界，若採都市計畫變更方式勢必曠日廢時，且沿線工廠、民宅加起來有十多處，全數徵收或拆除，若按市價徵收動輒上億元，對市庫也是一大負擔，如何制定妥善路線、以最小損害方式執行，讓市府傷透腦筋。

拓寬成8米 近期將開說明會

工務局綜合規劃科長藍士堯說，經多次會勘、辦理十多次說明會，決議以協議價購方式，取得約二九八六坪道路土地，目前已取得全數地主同意，近期將查估市價、召開協議價購說明會，並積極進行道路設計，拓寬完工後，將成為雙向八公尺道路，解決當地交通瓶頸問題。

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