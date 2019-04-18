〈北部〉2線道劃左轉車道 民怨︰違規陷阱

2019-04-18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣台十三線頭份、台六線公館等路段，於遇路口處內線車道常劃設為左轉車道，但路幅多為雙向各兩線道，不少駕駛也會利用內線直行，卻被檢舉違規占用，吃上罰單，抱怨劃設不當，宛如違規陷阱。公路總局苗栗工務段表示，左轉車道劃設並無不當，且於路口處前卅到五十公尺，路面都有指向標線提醒。

台13線頭份、台6線公館段

有公館鄉民於三月行經台六線、一一九號甲縣道路口時，利用內線左轉車道直行，結果被其他駕駛，用行車記錄器影像畫面，向警方檢舉「直行車違規占用左轉車道」，被監理站裁罰六百元。

被檢舉的公館鄉民收到罰單，承認違規，但也認為，台六線車流大，但雙向各僅兩線道，內線車道被劃設為左轉車道後，僅剩外線車道供直行及右轉，外線車道車流容易回堵。

另有黃姓駕駛指出，路口劃設左轉車道，可增加路口行車安全，但若兩線道的內線車道被劃設為左轉車道，確實會影響直行或右轉車流行進，且對路況不熟的駕駛，也容易出現直行車輛到路口時，才發現內線為左轉車道，而得慌張切換到外線，也容易被檢舉跨越雙白實線。

黃姓駕駛表示，不僅台六線，台十三線的頭份市永貞路段，也為此規劃，建議若要劃設左轉車道，應增設為三線車道，較適情適理。

苗栗工務段︰劃設並無不當

苗栗工務段表示，根據道路交通標誌標線設置作業要點，並無規範須三線以上車道才可劃設左轉車道，劃設並無不當，且於路口處前卅到五十公尺，路面都有指向標線提醒。

警方則表示，受理交通違規檢舉，查證屬實，須依法製單告發；建議用路人，可養成習慣，除非左轉，儘量少行駛內線車道，或提早於路口前變換到外線車道，避免違規。

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