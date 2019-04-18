〈北部〉竹市客雅陸橋要拆 民富陸橋獲保留

2019-04-18

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府工務處從三月十二日實施客雅人行陸橋與民富人行陸橋試辦「封橋」一個月，前天召開試辦封閉陸橋後的檢討會，其中民富陸橋因民富國小認為仍有學童通行需求，要求保留，最後決議拆除客雅陸橋，而民富陸橋則保留，不再封閉，開放行人通行。

試辦封橋一個月 檢討結果出爐

市府工務處養護科表示，市轄十七座人行陸橋，興建之初多位在學校附近或人潮較多處，隨著使用年限超過卅年且多老舊，加上人行陸橋多不符合無障礙設施規定，有妨礙平面人行道使用情形，加上對城市整體景觀有礙，使用率過低，每天上下班或上下學時段不超過廿人通行，且平面道路也已劃設行人通行的斑馬線，因此市府二月底依「人行天橋既有人行道存廢評估標準作業」，決議進行經國路與西大路的民富人行陸橋，和經國路與延平路的客雅人行陸橋試辦封橋一個月，從三月十二日到四月十一日。

經試辦封橋一個月，市府十六日召開封橋檢討會，邀請里長、居民及學校和市議員參與，與會成員對客雅陸橋的拆除較無爭議，但對民富陸橋是否拆除則有正、反意見。

民富國小家長與學校認為民富陸橋仍有通學需求，雖然通行學生不多，但仍是保障學童上下學安全的重要陸橋，建議保留並立即開放陸橋供行人及學童通行。

但有居民認為，民富陸橋的階梯影響到平面人行道的行人通行，常讓行人得走到馬路上，對平面通行的行人來說不安全，加上使用率低，且平面道路已劃設行人斑馬線，學童也可通行，認為陸橋已不符合使用效益，建議拆除。

佔用通學步道 民富陸橋將改善

市府工務處表示，檢討會最後決議保留民富人行陸橋，但要求市府應改善學校側陸橋階梯佔用通學步道情形，避免影響平面行人的通行空間，同時即日起開放原封閉的民富陸橋供行人通行。

至於決議拆除的客雅陸橋，工務處會將此決議報請市議會審議通過後再發包拆除，屆時將讓城市景觀更完整，也能減少對行人通行的不便。

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