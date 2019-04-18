〈中部〉花博戶外教育 台中市7校300學子參觀

2019-04-18

〔記者歐素美／台中報導〕台中花博閉幕進入倒數計時，為使弱勢學生有機會參觀，教育局與台中市家長會長聯盟會合作，昨舉辦花博ＧＮＰ戶外教育活動，嘉惠豐陽國中等七校三百名弱勢生。

「花博ＧＮＰ戶外教育計畫—聽見花開~感知美」，由豐陽國中規劃，昨在台中花博后里馬場園區舉行開幕式，共有豐陽國中、日南國中、光榮國中、石岡國中、四箴國中、東勢國中、新社高中七校約三百名資源班學生參加。

副市長陳子敬表示，台中花博閉幕倒數七天，許多弱勢學生因無人帶領前往，無緣參觀，感謝台中市家長會長聯盟會與市府合作，透過在花博辦理戶外教學，提升學生的知識與世界觀，為學童留下深刻寶貴的回憶。

另位於台中花博后里森林園區的「四口之家」，連續榮獲五項國際獎項，包括今年德國iF設計獎、去年美國建築大師榮譽獎、倫敦設計銀獎、紐約設計銀獎、美國ＩＤＡ設計銅獎，另獲台灣低碳建築聯盟的鑽石級建築碳足跡認證，市府昨特別舉行得獎銘牌揭牌儀式。

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