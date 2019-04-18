〈中部〉台中市大甲龍泉活動中心、大安納骨塔將修繕

2019-04-18

〔記者歐素美／台中報導〕大甲區龍泉里活動中心內外部設施不足，市議員吳敏濟爭取市府補助改善，市府核定兩百五十萬元，將於今年發包完工；大安納骨塔屋簷水泥塊剝落、鋼柱鏽蝕，影響祭祀民眾安全，台中市生命禮儀管理處編列四百七十五萬元修繕，市議員施志昌希望市府能趕在中元普度前完工，台中市生命禮儀管理處秘書吳明哲表示，目前已在規劃設計，將儘快發包施工。

吳敏濟爭取西春泉重劃基金補助兩千七百萬元興建龍泉里活動中心，但主體建築完工後，內外設施不足，去年經向民政局爭取一百卅四萬元鋪設廣場水泥地面及油漆，民眾反映仍缺乏冷氣及廚房設備等，經再度向市府爭取，市府終於核定重劃基金兩百五十萬元辦理。

大甲區公所民政課長鄭坤明表示，區公所將儘速辦理發包，趕在今年底前完工，以改善廚房、舞台及戶外鋪面、景觀等，讓活動中心內外設施更加完善。

另大安納骨塔興建逾卅年，因海風吹拂，多處屋簷水泥塊剝落，加上鋼柱表面鏽蝕，恐危及家屬祭祀時的安全，市府今年編列預算修繕，施志昌希望市府能趕在中元普度前完成，以免影響民眾祭祀。吳明哲表示，修繕已在設計中，將儘快發包施工，以趕在中元普度前完工。

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