〈中部〉台中市南屯筏子東街增路燈 筏子溪畔亮了

2019-04-18

〔記者張菁雅／台中報導〕南屯區筏子溪門戶迎賓水岸廊道去年三月啟用後，成為打卡熱點，但旁邊的筏子東街沒有路燈，民眾擔心發生交通事故，期盼市府增加照明。建設局已設置十九盞路燈，並在前晚完工啟用，照亮筏子溪畔夜空，為河岸風情帶來美麗氛圍。

建設局表示，南屯區筏子東街是筏子溪水防道路，闢建完成後，自新德街以南約七百五十公尺未設置路燈，該路段早期往來車輛少，但在高鐵開通及筏子溪迎賓廊道開放後，車流量愈來愈多，並成為烏日、南屯、高鐵台中站往來台中精密機械園區要道，負有紓解環中路四段、忠勇路交通的重任。

建設局指出，當地居民擔心發生交通事故，期盼市府改善該路段照明，該局在今年一月接獲民眾反映後，隨即辦理會勘，也編列總工程預算八十萬元，三月進場施工，於台七十四線快速道路胸牆旁綠帶範圍內，建置十九盞七米高的ＬＥＤ路燈，並於前晚完工啟用，除提供充足照明外，也點亮筏子溪迎賓水岸廊道綠地景觀。

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