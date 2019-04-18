〈中部〉嗶一下就能結帳 台中市「不老店員」直呼讚

2019-04-18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕超商也有年逾七旬的「不老店員」！

華山基金會台中區十七日帶多名年逾七旬的獨居長者前進超商，體驗一日店員活動，阿公阿嬤們化身店員面對顧客，開心地與顧客互動，最愛「嗶」一下就能結帳的體驗，直呼太讚了！有科技輔助就不怕算錯錢。

華山帶獨老到超商 體驗一日店員

華山基金會Ａ區市站長江月美指出，目前基金會在台中市約服務二千二百位獨居長輩，不少長輩受限年紀或經濟壓力鮮少外出，也欠缺聊天互動對象，幾與外界隔絕，設計這項體驗活動，除帶長輩走出來多跟社區互動外，也盼結合更多店家、社區，一起關懷周邊獨老。

8位逾7旬老人 接受簡易訓練

昨日在超商協助下推出一日體驗活動，八名年逾七十歲的阿公阿嬤報名參加，接受包括查冰箱溫度、收銀技巧等簡易的教育訓練後，「不老店員」新鮮體驗從顧客進門喊「歡迎光臨」，到幫顧客結帳等。

「不老店員」有模有樣幫顧客結帳，不少人一進超商看到店員升格阿公阿嬤級，均備感驚訝，得知是華山基金會帶獨老體驗的活動，多貼心配合。

掃條碼結帳 阿公阿嬤覺得很有趣

不少初體驗當超商店員的阿公阿嬤，對結帳掃描條碼後就能算帳的收銀工作最感趣味，八十六歲的劉奶奶開心幫一名買飲料的幼兒結帳後說，只要「嗶」一下就可以結帳，超商店員的工作難不倒老人嘛。

七十多歲的林爺爺雖已離開職場超過卅年，昨日也俐落體驗結帳，他很有自信地說，為預防失智上賣場時總練習算好採購的物品總價，心算功力就算不用超商收銀機一樣能勝任。

盼更多社區、店家加入獨老守護站

江月美說，已在不少地區與店家合作推出獨老緊急待用餐服務，盼有更多社區與店家加入獨老守護站，讓獨老更感受到社會溫度。

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