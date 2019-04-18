〈中部〉二水農情館做公益 向日葵一朵10元

2019-04-18

〔記者陳冠備／彰化報導〕做愛心不分年紀！彰化縣二水鄉農情館種植一片向日葵花田，近日進入盛開期，吸引過路民眾目光，二水鄉農會決定開放摘採，每朵只要十元，所得將捐給彰化家扶中心受扶助貧童及創世基金會，昨日特別邀請親親幼兒園三十位學童走進花田採摘，充當一日花農，不分大小一起為公益盡心力。

二水鄉農會總幹事蔡文琳說，二水農情館前方田地，每年每季種植不一樣的農作物，包括玉米、高麗菜等，每到產期都開放民眾採摘，每把皆以十元販售，不計成本，所得通通捐給當地家扶中心或弱勢團體，這也是首次嘗試種植向日葵，因為覺得向日葵開花時，金黃色花海美得像幅畫，最能吸引遊客目光，藉此響應義賣來關懷弱勢。

親親幼兒園園方表示，不少小朋友第一次親眼見到向日葵，興奮的衝下花田採花，但發現不少蜜蜂在又大又黃的花朵採蜜時，卻捨不得採摘，過程充滿樂趣，也指導他們將十元銅板投入募款箱，灌輸學童消費者付費觀念，培養從小做公益精神。

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