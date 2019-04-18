〈中部〉連結AI世代 偏鄉生學寫程式語言

2019-04-18

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為讓雲林偏鄉子弟提早接觸程式語言，雲林縣婦幼關懷協會結合科丁聯盟協會，昨在夜光天使班口湖下崙與水北據點進行科丁教育課程，讓孩子學習電腦程式語言，培養邏輯分析、創意思考。

科丁聯盟協會理事長劉文堂表示，科丁是英文Coding的音譯，也有「科學園丁」之意，為迎接雲端大數據為中心的AI時代來臨，編寫電腦程式語言的能力成為世界趨勢。

大力推動夜光天使學習的雲林縣議員蔡岳儒指出，科丁程式語言教育與學習任何語言一樣，越早學越好，尤其面對AI人工智慧、工業互聯網、AR擴增實境等新科技大躍進，未來都需要有編寫程式語言基礎，讓程式語言的種子在雲林普及，特別將該項課程納入夜光天使班。

雖然是新課程，孩子們學得興致勃勃，希望藉由提早接觸程式語言，學習電腦程式語言，培養邏輯分析、創意思考、流程控制、解決問題及合作學習能力。

婦幼關懷協會總幹事黃慧玲表示，因為城鄉差距，希望爭取更多資源讓鄉下孩子跟都市孩子同步成長。

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