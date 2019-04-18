〈中部〉封場7年 竹崎垃圾掩埋場轉種電

2019-04-18

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣竹崎鄉公所辦理垃圾掩埋場部分場區設置光電綠能設施，面積一．八公頃，預計六月完工、七月運轉，估算一年可為公所增加一百餘萬元收入，可望成為繼義竹鄉、太保市後第三個完工營運者。

光電設施7月運轉 年收入上百萬

竹崎鄉垃圾掩埋場位於灣橋村田尾，占地四．六公頃，封場復育七年，曾有鄉親建議闢為公園，但此處是垃圾轉運站，地點偏僻，並不適合，經議員何子凡等民代提議，向縣環保局申請太陽能發電場營運計畫，已發包興建。

何子凡在臉書貼文，指有鄉親反映不清楚此工程，他安排十五日下午在灣橋村活動中心召開座談會，公所卻回覆「是日人力無法調派出席，歉難配合」。

何子凡昨說，公所迄今未與灣橋村民進行光電設施營運計畫與工程說明，衍生疑慮，他邀請環保局、公所、代表會、村辦公處與社區發展協會座談，結果僅環保局派人與會，令人遺憾。

公所主秘游瑞明回應，當初為了活化垃圾掩埋場，曾多方評估，最後取得設置光電設備共識，研議過程，代表會與地方各界都有參與，計畫也經環保局審查通過，這並不是鄰避設施，也就沒有召開說明會，雖未派人參加議員主持的座談會，但公所溝通管通暢通，隨時可以討論。

灣橋村長戴嘉宏說，據他了解，地方上對垃圾掩埋場設太陽能發電並無明顯反對聲音。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/