〈中部〉台中市「包租代管」媒合成效 六都第一

2019-04-18

〔記者張菁雅／台中報導〕去年前市長林佳龍在一月起試辦第一期「包租代管」計畫，至今年四月中旬媒合成功案件達一千一百卅四件，六都中排名第一。住宅發展工程處十七日表示，配合中央期程，即日起延長開放一般戶租屋媒合申請；另預計今年七月底推出第二期計畫，持續引導民間空餘屋釋出，做為社會住宅多元使用。

住宅處表示，為加速落實社會住宅政策，政府力推「包租代管」政策，引進民間業者，協助辦理租賃媒合及專業管理，除針對不同弱勢身分民眾，提供市價租金五折或七折優惠補助外，一般戶也有八折或九折的優惠，並提供房東每門牌每年最高一萬元修繕獎勵金，以及房屋稅、地價稅比照自用住宅稅率。

前市府爭取到中央約三．六四億元補助經費，去年一月廿六日開始辦理「包租代管」計畫，依營建署今年四月十六日彙整資料，台中市媒合成功案件已達一千一百卅四件，於六都中排名第一，領先台北市八百一十三件、新北市六百五十一件、桃園市六百廿一件、高雄市四百六十二件、台南市一百七十一件。

市府：即起接受一般戶媒合申請

住宅處說，第一期「包租代管」計畫已結束，由於參與計畫民眾十分踴躍，加上首期弱勢身分房客租金補助額度已用完，中央決定即日起承辦計畫的民間業者可接受一般戶的媒合申請。至於第二期「包租代管」計畫，目前預定七月底完成公開招標，規劃包租包管與代租代管各八百戶。

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