〈中部〉南投市向上公園 加入禁菸行列

2019-04-18

違法罰款二千元起跳

〔記者謝介裕／南投報導〕 南投縣衛生局公告南投市向上公園也列入「無菸公園」後，全縣無菸公園增至四十處，其中，南投市以十二處居冠，衛生局與公所公園路燈管理所特別宣導，違者將依菸害防制法處二千元至一萬元不等罰款。

公共場所全面禁菸儼然已成全民運動，禁菸場所以公園方面最受注目，因公園是小朋友和大人遊憩、運動的重要場所，透過「無菸公園」的推動，不但可遠離二手菸的危害，也可減少亂丟菸蒂所造成的環境污染。

南投縣衛生局指出，南投市向上公園公告加入「無菸公園」，緩衝、勸導期迄四月底結束，五月一日起違規抽菸者將進行裁罰。

南投縣計有十三鄉鎮市，目前社區「無菸公園」總共四十處，除南投十二處以外，分別是埔里七處、水里六處、草屯及集集各五處、竹山三處、鹿谷及仁愛各一處，另名間、中寮、魚池、國姓及信義等五鄉鎮仍掛零，衛生局也提醒民眾依菸害防制法相關規定，只要公園未設置吸菸區，便屬於全區禁菸，一旦違規事證明確，絕對依法究責。

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