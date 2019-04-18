〈中部〉彰化治C肝喊首發 議員︰嘉義早有了

2019-04-18

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會昨開臨時會，民進黨縣議員賴清美質疑衛生局長葉彥伯愛討功勞，蒙蔽縣長王惠美；因為今年四月二月衛生局宣布彰化縣是全國第一個推動三年C肝減半、六年根除的縣市，其實早在二○一六年嘉義就已上路，混淆視聽大眾。葉彥伯澄清指出，嘉義是用舊藥治療，目標是減半，而彰化是用新藥治療，目標是根除，計畫內容和執行方式都不同，兩者不能相提並論。

批衛生局長討功勞混淆視聽

賴清美質詢指出，議會肯定衛生局為了找出C肝患者，治療彰化縣約三萬七千名C肝患者的用心，所以即使是全國縣市第二個推動也無傷大雅，但讓人無法苟同的是，盛大召開記者會包裝成全國首發，讓王縣長被蒙在鼓裡，真以為衛生局做事最有效率，搶得全國頭香，事實不然。

賴清美表示，彰化跟在嘉義後面做，理應認同嘉義是彰化的「前輩」，要尊重嘉義，不是第一個做就不要硬扯說謊，混淆視聽大眾。

葉彥伯︰兩縣計畫目標均不同

葉彥伯回答解釋，C肝新藥約在二○一四年到二○一五年問世，嘉義二○一六年推動C肝十年減半計畫，當時尚無新藥，使用的舊藥副作用多、治療期要超過半年治癒率才七到八成，新藥是健保署今年編列六十五億元供應患者健保給付，彰化縣透過跨局處室並與醫療院所合作，全縣動員，找出需治療C肝的患者。

「其實是不是第一個不重要…」葉彥伯說，各縣市做得方案不同，嘉義做的那個模式，彰化縣比嘉義還早一、二年，經由萬人健檢找到五千個C肝患者，當時用舊藥治療，現在是新藥。

葉彥伯會後強調，嘉義縣是十年減半，彰化縣是六年根除，怎麼會是減半的當第一，根除的反當第二？他主張彰化縣是全國第一個執行根除計畫的縣市。

今年四月二日衛生局於縣府中庭舉辦「C肝根除領先鋒」記者會，在健保署官員、公衛學者專家見證下，誓言三年內要讓全縣C肝患者減半、六年根除，政策為全國第一個以縣市層級全縣動員啟動C肝根除的縣市。

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