〈中部〉中火赴投縣府 說明空污改善計畫

2019-04-18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府喊控告台中火力發電廠，該廠副廠長王順弘昨赴縣府說明短中長期的空污改善計畫，並強調台中市府標準極嚴，該廠並未因空污被開罰，但中火仍會努力進行改善，副縣長陳正昇則認為，地方對空污隱忍已久，且中火改善計畫期程很長，縣府站在維護民眾健康立場，還是會在月底提告。

擬定短中長改善計畫

台中火力發電廠副縣長王順弘等人到南投縣府，由副縣長陳正昇接待，王順弘指出，中火雖因空污被台中市府開罰，但仍很努力想改善空污問題，現在也擬了短中長期的改善計畫，短期於空品不良期間執行降載，中期則針對十部機組空污防制設備進行升級，長期計畫則是新建兩部天然氣發電機組。

縣府︰緩不濟急仍會告

副縣長陳正昇認為，中火現在提的短中長期計畫，期程長，有點緩不濟急，且南投縣從二○一四年起埔里環保媽媽就針對空污問題提出抗議，縣長林明溱也在中部治理平台提出，去年的公投更將該議題列入，但中火似乎沒有回應，縣府才決定提告。

陳正昇也說，南投縣死於慢性下呼吸道疾病，死亡率居全國首位。雖境外污染不一定全部是中火產生，但為了維護縣民的健康，縣府還是要提告。

對於南投縣府的說法，台電公司也以書面回應強調，衛福部提供的資料顯示，南投縣前年因下呼吸道和肺癌死亡人數是二四一人，佔全縣整體罹癌人數的廿．一％，全國是排名第六，中火所在的台中市則在十名以外，可見這些癌症應還有其他成因。

台電公司也說，全台PM2.5，全部電廠的占比約四．五％ ～九．九％，所占比率並不高。

據了解，南投縣府是以刑法第一九○條之一公共危險罪，依職務上知悉中火有排放危險燃燒氣體危害人民健康之罪嫌，依職權提出義務告發。

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