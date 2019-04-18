〈中部〉考照先上課 雲林3家機車駕訓將開班

2019-04-18

〔記者林國賢／雲林報導〕交通部普通重型機車考照訓練計畫叫好不叫座，雲林監理站表示，縣內十二家駕訓班尚無開設機車駕訓班，但有三家表達增設意願，正積極協助建置軟硬體，讓民眾能就近上課。

正建置軟硬體設備

警政署統計資料，近五年機車事故死亡約三千五百人，佔所有死亡車禍五成，而機車肇事原因前六名都與駕駛人交通安全觀念不足有關，透過機車考照訓練課程，希望降低機車肇事率。

雲林監理站站長吳孟峰指出，機車駕訓班課程包括駕駛道德、道路交通法規、車輛構造及修護常識、場地駕駛訓練，讓機車騎士上路前熟悉車輛構造，了解如何避免進入大車視線死角、意外發生時如何保護自己減輕受傷等技巧，終身受用。

機車駕訓補助千元

吳孟峰說，全國有廿四家駕訓班開辦機車駕訓，一般收費約二千八百元至三千七百元，即日起到十一月廿二日止，政府補助參加駕訓班民眾一千元；雲林縣現在還沒有駕訓班開辦機車駕訓課程，但有三家業者表達願意開設，監理站正積極協助建置軟硬體設施。

昨天考照的陳姓大學生認為，考機車駕照還要上課，會被同儕笑吧？除非硬性規定，否則應該很少人願意參加；斗六市許先生則指出，考照前先上課，可以建立正確用路觀念，保障自己與他人安全，他會鼓勵自己孩子考照前先去上課，畢竟生命無價。

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