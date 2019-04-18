〈中部〉嘉市國中小裝冷氣 追加預算2億未過

2019-04-18

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市議會臨時會各審查委員聯審會議昨對市府所提「全市各國中、小冷氣裝設規劃方案」追加預算二億三百七十六萬元，議員點出冷氣機估價超過市價、需改善電路的教室數量不明等問題，決議保留科目、刪減餘一千元，待市府詳細規劃並和議員說明內容後，五月定期會再提案追加。

議員質疑 估價比市價貴

市府規劃在全市公立國中、小學（含教育部所轄嘉義大學附設實驗國小）共廿八校的八百五十六班，每班裝設兩台冷氣機共一千七百一十二台，費用八千二百餘萬元，冷氣電力線路改善、能源管理系統費用六千二百餘萬元，冷氣用電改壓工程三千六百餘萬元，空氣清淨機排除已裝設的嘉大附小，計裝八百四十一班共一千二百八十六台，費用一千五百餘萬元，補助學生電費六百七十一萬餘元。

市府教育處長葉國樑答詢說，訪價全國電子、燦坤等賣場，冷氣機初估每台四萬八千元、空氣清淨機每台九千元，可買到品質較好的設備，另會裝設可控溫、學校放學後自動斷電系統。

保留科目 定期會再提案

議員蔡永泉指出，裝置分離式冷氣的嘉義國中是透過中央信託局與廠商契約採購，一台單價三萬二千餘元、裝架費七千多元，加總不到四萬元，也沒改善電路就可使用；他質疑，市府沒有調查清楚需改善電路的教室數量，冷氣機等估價也超過市價，率先主張保留科目、刪減預算餘一千元。

鄭光宏表示，前市長涂醒哲在去年十一月定期會曾提出不包括嘉大附小、使用者付費的國中小冷氣裝設規劃案，當時教育處因提不出具體執行計畫，遭議會保留科目、刪減餘一千元，如今市府二度提案，新增補助每位學生一學期三百元電費，還納入直屬教育部的嘉大附小，但教育處事先沒說明，對議員審查提問又無法給合理解釋。

蔡文旭建議，電費補助弱勢學子即可；蔡榮豐提及，嘉義國中、大業國中已自行裝設使用冷氣機，市府要退費給學校嗎？如何核銷？葉國樑回應，大業國中是校友會、家長會籌資裝設，嘉義國中由於是與家長會借款，有編列預算還款。

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