〈南部〉美味行銷 關廟鳳梨節推星空籮筐宴

2019-04-17

〔記者吳俊鋒／關廟報導〕深受歡迎的關廟鳳梨節下週六登場，除了推廣優質產業之外，今年更以重溫六○年代「竹編王國」的榮景為題材，推出極具農村風情的星空籮筐宴，透過傳統的手路菜，美味行銷地方特色。

下週六登場 傳統手路菜展特色

市政府農業局長李朝塘說，目前台南鳳梨出口逾一百六十貨櫃，總重量已有上千公噸，努力維持產銷穩定。

為活動代言的市長黃偉哲表示，台南的農業總產值超過六百五十億元，會繼續協助內、外銷，將台南優質水果推廣至世界各地，光喊「簽多少單、裝多少櫃」都不準，真正賣出去才算數。

黃偉哲強調，台南鳳梨的年收成量逾七萬五千公噸，占全國逾十四％，關廟以「金鑽」品種為主，這個月起甜度最高，現在吃正是時候；市政府也採「團體作戰」方式，不僅跨局處合作，還與地方各界聯手，讓產業文化活動能發揮更大的效益。

這場產業文化活動，是二○一九台南鳳梨好筍季系列的首部曲，由關廟打頭陣，公所結合農會、社區等共同籌辦，本月廿七日登場，昨天熱鬧造勢。

農會辦鳳梨評鑑 糖分最高19度

結合產業文化活動，關廟區農會再度舉辦鳳梨評鑑大賽，不僅外觀選美，還要看內在，擔任裁判的專家學者們「現殺」來吃，品嚐果肉，也測試糖分，最高竟達十九度，甜蜜又可口。

農會總幹事陳愛妹指出，參賽鳳梨為產地的主力品種「金鑽」，單顆二．五至三台斤之間，且須檢附藥檢合格報告，比照外銷規格，要求水分含量低、肉質較細緻的「鼓聲果」，優勝者將在活動當天表揚。

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