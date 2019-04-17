〈南部〉成功商品熱賣 坊間跟進設計圖像

2019-04-17

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市文化局去年推出延平郡王鄭成功「代言」的成功洋芋片、成功啤酒、成功便當後，成功創造話題並造成搶購熱潮，連日本媒體也報導；近來民間出現鄭成功圖像的活動文宣或產品包裝，有民眾還以為是系列產品。文化局表示，樂見民間認同政府的創意想法，但也希望大家好好愛惜這個專屬於台南的品牌，將產品做得更好、更有創意。

台南市自去年初開始，陸續推出古蹟限定商品，「代言人」均大有來頭，成功系列以鄭成功文物館鎮館之寶「鄭成功畫像」為設計元素；至聖點心麵上的孔子圖像，取得國立故宮博物院館藏孔子圖像授權；最近推出的天后豌豆酥則採用藝術家林智信「迎媽祖」局部。相關產品再分別搭配「一定要成功！」「一定要致勝！」「一定要保佑！」等吉祥句子，一上市就受到消費者歡迎，成為秒殺商品，兒童節四天連假，古蹟紀念品收入就達到一百一十萬元，較去年成長三成。

業者設計Ｑ版圖案 與成功啤酒相似

而近來有民間企業將在台南舉辦單車活動，海報文宣也以鄭成功像為設計，讓鄭成功騎上自行車，還露齒微笑；另外還有進駐成功大學的飲品業者以Ｑ版的鄭成功圖案為包裝，鄭成功一手抱著牛奶、一手拿著飲品，兩頰粉紅，與成功啤酒相似，有民眾還以為是市府推出的新產品。

業者表示，以Ｑ版鄭成功為圖，單純只是想與成大校名的由來連結，因而委託他人設計，產品名稱也都是以成大各校區命名，業者本身並沒有與文化局的成功系列做過比較。

市府：會向律師請教是否涉及侵權

文化局長葉澤山指出，站在保護市府財產的立場，會向律師請教業者是否涉及侵權，若沒有侵權問題，希望大家能將專屬台南的品牌做得更好，也會研議請設計單位輔導，將設計做得更好、更完美；至於未來是否會比照故宮訂定相關藏品圖像授權辦法，則會研議。

智慧財產局說，美術著作、圖像的著作權保障為創作者終身及死亡後五十年，超過五十年即成為公共財，此案與藏品的著作權無關，商標部分則須視市府有無申請。至於市府向故宮申請授權，則是因故宮依文化創意產業法訂定「藏品圖像授權及出版授權利用辦法」，若使用故宮對藏品數位化或製作的圖像，必須依辦法取得授權。

須由法院判斷重製後圖像是否具原創性

文化局表示，至於民間設計是否涉及抄襲，經初步詢問智慧財產局，因文化局的產品圖像是重製日治時期畫家那須豐慶的鄭成功畫像，是否具有著作權保護，須由法院判斷重製後的圖像是否具有原創性。

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