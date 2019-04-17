〈南部〉中央挹注5億 五甲尾滯洪池10月開工

2019-04-17

〔記者蘇福男／岡山報導〕攸關岡山五甲尾、潭底地區水患改善的五甲尾滯洪池闢建案，獲中央補助五億餘元，目前土地協議價購進度順利，預定十月開工，明年十二月完工啟用後，潭底等四里可望揮別水患陰霾。

明年底完工 4里揮別水患

去年八二三豪雨造成北高雄部分地區淹水，阿公店溪支流溪水暴漲，岡山五甲尾、潭底地區一片水鄉澤國，居民至今餘悸猶存，立委邱志偉積極爭取五甲尾滯洪池闢建工程，以徹底解決五甲尾、潭底地區水患沉痾。

立法院經濟委員會日前考察五甲尾滯洪池預定地，高市府水利局指出，該滯洪池用地十二．五公頃，蓄洪容量可達六十萬噸，預計改善面積六百公頃，保護人口六萬人，潭底里、為隨里、嘉豐里和嘉新里都將脫離水患威脅。

滯洪池防洪兼具休憩功能

水利局說，滯洪池就像濕地公園，除防洪功能，也是民眾休憩運動空間，周邊將設置超過一公里長的環湖道路，可做為人行步道兼自行車道，緩坡植栽草皮，營造出愜意優美的親水環境，鄰近大、小崗山更有湖光山色美景。

邱志偉指出，工程總經費一億元由中央全額補助，六．七六億元的用地費中央也補助四．二六億元，補助比率高達六十三％，地方僅需自籌二．五億元，滯洪池的闢建，加上進行中的土庫排水系統整體改善，五甲尾地區居民可望揮別水患陰霾。

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