〈南部〉台東養殖專區 今年將動工

2019-04-17

〔記者黃明堂／台東報導〕立委劉櫂豪爭取在知本海邊設置養殖專區，農委會主委陳吉仲昨天到場勘查，承諾今年動工、三年內完成第一期面積四十四公頃，總經費逾一點五億，未來再擴充到一百廿公頃；不過，業者認為面積應該更大，才符合需求。

農委會主委到場勘查承諾

台東養殖專區預地定在台東市建農里的國家水產種原庫與利嘉溪之間的海岸，陳吉仲昨天勘查業者的養殖池，聽取心聲，再到種原庫聽取規劃簡報，表示支持此案。陳吉仲表示，養殖專區目前規劃一百廿公頃，第一期四十四公頃，預計今年規劃及動工，進行排水、供水管、道路等基礎建設，預計三年完工。

3年內完成第一期44公頃

不過，到此地投資三年的業者李威儒說，他的養殖池就有廿公頃，光是他的需求就要五百公頃土地才夠用。陳吉仲表示，養殖專區可以需求滾動式擴充，甚至從專區擴大成為園區，除了養殖，相關加工業也可進駐。

劉櫂豪表示，業者遇到最大的土地問題是退輔會土地五年一租，業者擔心遇到「海蟑螂」搶標租，會造成既有投資血本無歸，這部份他會協調退輔會解決。

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