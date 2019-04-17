〈南部〉防護團當後援 台南全中運代表隊授旗

2019-04-17

〔記者劉婉君／台南報導〕全國中等學校運動會將於廿日在高雄市登場，南市共有七七七位選手參賽，今年首度安排運動傷害防護團隊隨隊，針對田徑、舉重、跆拳道及軟式網球等四項重點運動，提供選手最即時的防護與協助，希望幫助選手能夠保持健康、不受傷。

首度安排運動傷害防護員隨隊

台南市全中運代表隊選手中，新化國中魏浩倫在市中運田徑項目拿下一百公尺及兩百公尺雙金，更在港都盃全國田徑錦標賽中四破國中男子組大會紀錄（包括一百公尺預賽、一百公尺決賽、兩百公尺預賽、兩百公尺決賽），是各界看好的此次全中運南市奪金選手之一。

協助田徑、軟網、舉重及跆拳道選手

為了照顧南市的運動選手，市府今年自編兩百萬元預算，攜手國立成功大學試辦「優秀運動選手健康管理服務」，優先服務對象即是國高中參加全中運田徑、軟網、舉重及跆拳道項目的選手，除了平時對選手進行運動能力檢測，運動傷害預防與照護、健康醫療管理，針對每位選手不同的檢測及追蹤結果，提供教練與選手做為訓練修正依據，建立運動傷害防護觀念，全中運六天賽事期間，四名運動傷害防護員也將在現場提供選手及時的防護協助、簡單治療、按摩等，給選手最強的後援。

南市在去年全中運共獲得廿七金、廿九銀、卅一銅，其中軟式網球勇奪九面金牌。市長黃偉哲昨天授旗給今年的代表隊時，鼓勵選手們秉持運動家精神及發揮長期培訓實力締造佳績，希望在專業團隊的照顧下，大家都能保持身體健康，同時打趣說，「請各位選手不要怕領獎金，領再多市政府也不會倒。」

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