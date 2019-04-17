〈南部〉安平規劃特色公園 南市議員：應公民參與

2019-04-17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市府計畫在安平港濱歷史公園投入三千萬元興建特色遊戲場示範區，昨日南市議會工務部門業務質詢，多位議員表達關切，也建議市府突破迷思，特色公園不是「經費高得嚇人」才叫特色公園，可以透過公民參與創造最大特色。

將蓋遊戲場示範區 盼明年完工

工務局表示，預計在安平港濱歷史公園規劃設置一座「特色遊戲場示範區」，占地約一公頃，設計內容為挑戰性共融式或具特色的遊戲場，今年規劃設計，粗估經費三千萬元，希望明年完工。

另外，溪北地區的新營南瀛綠都心公園、鹽水區「公廿」公園也計畫設置特色公園，今年也會進行規劃設計。

市府：蒐集在地的大小朋友意見

工務局表示，「特色遊戲場示範區」將至少舉辦三場工作坊，邀請兒童、家長、身心障礙團體及相關專家共同參與，有別於過去由上而下的政策擬訂，而是一場由下而上的全市民活動。

工務局表示，也會透過網頁、市府公共政策平台等與民眾建立良好對話、互動方式並廣納意見，希望藉由蒐集在地的大小朋友、相關公民團體意見作為未來規劃設計方向，讓民眾心目中理想的遊戲場能夠實現。

陳怡珍、沈震東等議員指出，特色公園不外乎有挑戰性共融式遊具，吸引台南親子來活動，也要有獨特魅力吸引外地民眾來遊玩，進而帶動台南旅遊觀光。

市議員林易瑩提醒工務局，不是花很多錢購置遊具才叫特色公園，應廣徵公民意見，運用巧思創造公園特色。議員林美燕、蔡淑惠則建議工務局重視各公園環境與遊具體檢，才能大人小孩玩得開心又安心。

工務局表示，打造特色公園是市府重要政策之一，目前正逐步推動中，已完工特色公園，除了以飛機為主題的大恩特色公園及結合地形地貌所打造地景式特色遊戲場的明和公園外，亦爭取前瞻基礎建設辦理水萍塭公園整建工程，規劃打造規模最大的複合型兒童遊戲場，享有分區分齡，逾廿種遊戲方式的互動遊戲場域，預計於五月完工。

工務局強調，未來若有新闢公園或大型公園整修，將會考量該地區地形、地貌、歷史紋理、在地特色、天然環境與自然素材等，持續落實公民政策模式，邀請當地民眾及專家參與。

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