〈南部〉《觀察筆記》新視界

2019-04-17

會是很繽紛的總統選舉，有藍有綠也會有白或橘？

郭台銘在考慮中，韓國瑜在徵召的待命中，王金平揚言捨我其誰，柯文哲態勢漸漸明朗，蔡英文與賴清德猶在協調僵局中。

蔡賴這一組最有變化與戲劇性，也是最有張力的政治發展。

候選人出場的時候會只有朝野兩組嗎？

屆時會不會出現跨顏色的搭配？也許這樣符合多元需求，要統的、不要統的、維持現狀的、不要統又要跟中國親善的、要獨也要跟中國和平的，其實，很多人並非只要一種意願，在歷史血緣與現狀中的掙扎，就跟文化上的纏繞一樣。

所以想想，有多組競爭也是一種取捨，兩黨外的選擇，在法律人政治人之外的新視界。不是最高學府的，不是長年從政的，做生意的，半途殺出來的，都有機會為這個飄搖的國家效命，體現民主的價值。

不是嗎？商人川普當美總統，打破官僚的中國政策，重校台美中三邊的對應，台灣已多年未曾有過被看重的感覺。

有為者亦若是，且看下回分解！ （資深記者黃明裕）

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