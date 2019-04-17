〈南部〉愛河油污1.4公里 民眾：挖到石油？

2019-04-17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄愛河水面昨出現大片油污，民眾路過有人喊臭，也有人調侃挖到石油，引發熱烈討論。市府表示，可能是久旱初雨造成，環保局出動空拍機巡查，污染綿延約一．四公里，佈設吸油索、棉片，打撈兩噸垃圾，水質預估兩天恢復正常。

昨有網友在臉書「爆廢公社」貼出數張照片，指高雄市長韓國瑜極力行銷的愛河，河面竟出現彩虹色澤，遍布稠稠一層油，讓他忍不住驚問：「這是愛河？」

照片曝光後引發網友熱議，紛紛留言，「快喝一口愛河水壓壓驚啊，甘甘～」「韓神發威，高雄將成為亞洲版沙烏地阿拉伯！」「還不快點去把油挖起來賣！」「哇！挖到石油了嗎？高雄真的發大財了！」

水利局：久旱初雨 上游污水流入愛河

環保局昨接獲民眾通報，指愛河流域水面出現油污、落葉、布袋蓮及垃圾，經派員巡查及上下游空拍，主要髒污範圍從願景橋至中都橋，分段聚集於兩側涵洞中。

水利局表示，愛河上游靠近仁武一帶尚未完成用戶接管，推測應是昨久旱初雨，愛河上游支流夾帶垃圾及生活污水，流到中下游愛河的主河道，加上中都橋至願景橋是感潮段，水流較平緩，油污與垃圾容易滯留在渠道兩側或護岸旁，遭雨水沖刷流入愛河。

環局：去年4月也曾有此情況

環保局表示，去年四月久旱初雨也曾有此情況，昨願景橋至中都橋間兩側箱涵處出現油污及垃圾，上游布袋蓮隨雨水流至愛河中下游，已打撈兩噸垃圾，將持續清除完成。

設吸油索、放吸油棉片 已改善

人員搭乘船筏處理過程中，河面油污散至七賢橋附近，因分布稀散不利攔截，先在七賢橋設置吸油索，並於河面較多油污處放置吸油棉片，情況至傍晚已改善。

由於油污往港區方向流動，港區的漁船不會到上游，環保局已排除船隻漏油造成；至於水質部分，預估一至兩天將恢復正常，尚未發現魚群暴斃，水利局也將持續觀察。

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