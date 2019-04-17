〈南部〉台東紅葉少棒紀念館文物 歸還紅葉部落

2019-04-17

〔記者王秀亭／台東報導〕台東紅葉少棒紀念館營運廿七年來，館內文物、照片皆為台東縣政府所有，在延平鄉公所、部落民眾期盼下，昨天在第一代紅葉少棒成員邱春光見證下，將館內文物全數歸還部落，鄉長胡黃廣文表示，未來將與部落屋結合，在展覽中導入科技互動的模式，讓遊客更了解紅葉少棒精神及在地文化。

紅葉少棒隊在一九六八年八月廿五日以七比○懸殊比數擊敗世界冠軍的日本少棒關西聯隊，帶起台灣的棒球運動，為追憶這群少棒小英雄，在紅葉國小興建紅葉少棒紀念館，一九九二年啟用後，由台東縣教育處委託紅葉國小代管。

「尊重部落精神，理應歸還文物。」台東縣長饒慶鈴表示，紅葉少棒精神與部落傳承早已融為一體，部落與鄉公所也認為這些文物原屬部落財產，幾經討論後，決定將紀念館內的文物與照片，歸還當時紅葉少棒成員所屬的紅葉部落，並委由延平鄉公所管理，讓文物的呈現更符合部落及鄉民期待，並強調縣府不會因此離開，會繼續支持紅葉少棒。

第一代成員見證 縣長交予延平鄉長

文物歸還儀式在第一代紅葉少棒成員邱春光的見證下，饒慶鈴將冠軍獎盃及一心棒等七十九件文物、照片及清冊交予胡黃廣文，紅葉國小棒球隊員們也高呼隊呼。

紅葉國小校長黃子誠指出，待鄉公所新建的紅葉少棒紀念館完工啟用後，原紀念館空間將會運用在紅葉國小棒球隊與他校棒球隊的交流。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/