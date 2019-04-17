〈南部〉台東紅葉少棒紀念館文物 歸還紅葉部落
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2019-04-17

〔記者王秀亭／台東報導〕台東紅葉少棒紀念館營運廿七年來，館內文物、照片皆為台東縣政府所有，在延平鄉公所、部落民眾期盼下，昨天在第一代紅葉少棒成員邱春光見證下，將館內文物全數歸還部落，鄉長胡黃廣文表示，未來將與部落屋結合，在展覽中導入科技互動的模式，讓遊客更了解紅葉少棒精神及在地文化。

紅葉少棒隊在一九六八年八月廿五日以七比○懸殊比數擊敗世界冠軍的日本少棒關西聯隊，帶起台灣的棒球運動，為追憶這群少棒小英雄，在紅葉國小興建紅葉少棒紀念館，一九九二年啟用後，由台東縣教育處委託紅葉國小代管。

「尊重部落精神，理應歸還文物。」台東縣長饒慶鈴表示，紅葉少棒精神與部落傳承早已融為一體，部落與鄉公所也認為這些文物原屬部落財產，幾經討論後，決定將紀念館內的文物與照片，歸還當時紅葉少棒成員所屬的紅葉部落，並委由延平鄉公所管理，讓文物的呈現更符合部落及鄉民期待，並強調縣府不會因此離開，會繼續支持紅葉少棒。

第一代成員見證 縣長交予延平鄉長

文物歸還儀式在第一代紅葉少棒成員邱春光的見證下，饒慶鈴將冠軍獎盃及一心棒等七十九件文物、照片及清冊交予胡黃廣文，紅葉國小棒球隊員們也高呼隊呼。

紅葉國小校長黃子誠指出，待鄉公所新建的紅葉少棒紀念館完工啟用後，原紀念館空間將會運用在紅葉國小棒球隊與他校棒球隊的交流。

  • 延平鄉紅葉部落居民及紅葉國小棒球隊開心迎接紅葉少棒文物及照片歸還部落。（記者王秀亭攝）

    延平鄉紅葉部落居民及紅葉國小棒球隊開心迎接紅葉少棒文物及照片歸還部落。（記者王秀亭攝）

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