〈南部〉屏縣府暑期工讀 最多月領26K

2019-04-17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今年繼續推動「暑期圓夢」及「大專青年學生公部門暑期工讀」兩大計畫，在國內各大專校院具有學籍並於修業年限內，且符合資格的學生皆可報名工讀，時薪一百五十元，每月最多可領兩萬六千四百元，兩百廿四個名額，本月廿二日起報名。

今年提供224名額 22日起報名

屏東縣長潘孟安表示，暑期工讀計畫從二○一六年起實施，前三年累計進用近千名學子，今年兩百廿四個設有科系與專長限制的公部門工讀職缺，工作地點在縣府各局處，從七月一日起至八月卅一日止，共四十四個工作天，本月廿二日至五月十日受理報名，五月廿四日公告初審名單、六月一日安排面試，屏東縣弱勢學生優先錄取。

鼓勵創作圓夢 每案3至10萬

至於今年的圓夢計畫，鼓勵青年發揮具公益性質的創作，主題契合屏東縣政發展需求者優先錄用，包括求職防騙宣導、農業勞動力平台、勞動條件現況統計、原音歌曲創作、可可產業外語專案協助、流浪犬貓收容照護、農產品創新行銷等十四項議題；提案團隊五人為上限，資格為廿五歲以下之高中職三年級及大專院校一年級以上在學學生，每案獎助三萬至十萬元，五月一日至十三日報名，廿五日至廿六日審理計畫。

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