〈台北都會〉韓國瑜轟大巨蛋三輸 柯認同卻怪前朝

2019-04-17

〔記者沈佩瑤、林家宇／台北報導〕高雄市長韓國瑜訪美演說，隔海砲轟台北市長柯文哲沒有把大巨蛋處理好，造成市民、市府、廠商三輸，他治理高雄市，一定不容許投資案走到這樣局面。柯文哲昨受訪認同稱「韓國瑜講得對」，接著卻說大巨蛋根本不該搞成「我們接手的那個樣子」，導致怎麼善後都很困難，讓市議員不滿批評，柯一事無成只會怪罪前朝，「要這種市長幹嘛？」既然柯這麼愛批評，「要不要去選立委算了？」

藍綠議員批柯一事無成 沒擔當

柯文哲昨受訪談到大巨蛋，雖稱認同韓國瑜批評，卻也牽拖前朝搞爛，最後也僅再次強調，「抱怨也沒有用，就是想辦法解決。」

市議員秦慧珠昨狠酸柯「只會耍嘴皮子治事」，沒有執行力、沒有能力，更沒有反省力，像苗栗、高雄等縣市，並沒有抱怨前朝負債高，就是努力拚經濟，柯文哲現在都已經第二任，當了五年多的市長，一事無成還怪前朝不好，「要這樣的市長幹嘛？」

市議員許淑華也批柯「推卸責任、沒有擔當」，為了連任把大巨蛋拿來政治交換，現在為了讓大巨蛋賣價好，已經變成利益共生，「柯文哲就是名副其實的政客」，如果只會批評，要不要乾脆去選立委。

大巨蛋案上月廿八日第四度送都審會闖關，台北市大巨蛋副執行長陳世浩昨表示，委員認為遠雄把疏散情境設定太寬鬆，要求重新修正後擇日再審，據他了解，遠雄四月初已收到正式會議紀錄公文，近日內將先根據委員意見提出回應，待釐清細節，才會再度召開審議會。

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