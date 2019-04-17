〈台北都會〉社子島開發案 查估作業兩度流標

2019-04-17

〔記者林家宇／台北報導〕台北市長柯文哲力推社子島開發案，近來卻因訪查達成率過低、居民不滿安置條件等問題引發爭議。地政局長張治祥備詢時透露，因查估廠商對社子島開發案沒信心，至今已流標兩次。

社子島開發案上週六舉行拆遷安置計畫聽證會，由居民票選的發言代表提出放寬配售專案住宅限制、增加租金補貼等建議。北市議員陳慈惠昨質詢時延續此議題，要求地政局在安置上從寬認定、從寬補償。此外，居民先前赴監察院陳情，指市府訪調充滿瑕疵，且達成率僅四十八％，未來是否會再執行家戶訪查？

張治祥回應，市府已做過多次訪查，最後一版是去年一到三月所做，未來還會做地上物查估，連同房子實際狀況一併了解。但陳慈惠指出，查估作業招標已流標兩次，張治祥坦承，目前還在做招標檢討，希望第三次公告上網後不要再流標。

張治祥解釋，廠商對社子島開發案能不能走下去感到擔心，害怕查估作業進行到一半卻不能結案，有其顧慮，之後會再向業界徵詢，設定好退場機制。張治祥補充，查估作業是針對地上物進行查估，評估建物坪數、建材等條件後，決定屋主可以領到多少補償費。

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