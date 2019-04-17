〈台北都會〉北市聯醫松德院區爆A流群聚感染 今年第三起

2019-04-17

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市聯合醫院和平院區今年一月爆出Ａ型流感群聚感染，造成二人死亡，三月仁愛院區爆發流感群聚感染，現在松德院區也在四月四日爆出Ａ流群聚感染，至四月八日共有六人感染症狀。對此，聯醫表示，目前病房無流感新增個案，其他感染病人病情也已穩定。

議員質疑聯醫管理出問題

聯醫松德院區在四月四日發現至少三名病患有感冒症狀，當天就有做防疫措施。至四月八日又有六人感染症狀，包含五名病患、一位護理人員。聯醫松德院區院長楊添圍昨表示，因松德院區屬精神專科醫院，進出有管制、追蹤與預防也較嚴格，在經過一週的隔離、防禦措施後，未再新增個案，症狀也已經穩定。

北市議員簡舒培昨天也在警政衛生委員會工作報告上指出，聯醫在整個寒假一直出現群聚感染，且不只一個院區，她質疑聯醫管理是否出了問題。聯合醫院總院長黃勝堅表示，群聚感染只要一發生，聯醫就會通報、並做內部管控，醫院不只有管控小組，還有SOP，他們也不斷在做訓練。他也說今年目前為止有三起群聚感染，最嚴重的是和平院區，松德與仁愛院區都有在第一時間通報。

黃勝堅補充，和平醫院在發現疑似流感病患後有做快速篩檢，卻呈現陰性，導致問題擴大。後續會檢討如何加強問診、篩檢準確度等，避免類似問題發生。

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