〈台北都會〉北市國中教師聯合甄選 簡章公告

2019-04-17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕全國流浪教師多達五、六萬人，各縣市紛紛停辦國中教師甄選，台北市、新北市近年仍持續釋出名額，台北市教育局昨公告一○八學年度繼續辦理國中教師聯合甄選，即日起在台北市教育局、承辦的北市興雅國中等網站公布甄選簡章，實際出缺額將於五月三日正式公布。

因少子化風暴，各級學校減班，連帶師資需求也減少，許多縣市早就停辦國中教師甄試，前年、去年僅有北市與新北市辦理。台北市前年、去年各釋出八十個與五十六個名額，皆吸引將近三千人報名，前年錄取率二．六％，去年更低，僅一．八％。

一○八學年度國中教師甄選名額，各校仍在彙整，實際出缺情形於五月三日下午五點至八日下午三點，在教育局網站公告。教育局表示，國中教師聯合甄選作業維持初試、複試兩階段，初試採取網路報名，報名網址於五月八日公告在教育局網站。

教育局表示，初試日期訂於六月一日，筆試教育專業科目佔四十％，學科專業科目佔六十％。初試成績僅為初試通過門檻，不併入複試成績，若初試筆試科目其中一科零分，不予錄取，複試則於六月廿二日辦理，複試項目包含試教及口試。

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