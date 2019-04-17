〈台北都會〉《悶死男嬰又爆巴頭》托嬰中心評鑑甲等 北市議員質疑造假

2019-04-17

〔記者郭安家／台北報導〕台北市內湖區康寧路「我們的內湖托嬰中心」被台北市社會局評鑑為甲等，但本月一日竟發生廖姓保母悶死男嬰案，社會局依法裁罰保母十四萬元並公布姓名，社會局長陳雪慧昨於議會答詢時又揭露，調閱監視器又發現，一名一歲六個月嬰孩一次被保母「巴頭」十八下，另有保母哄睡不當，開罰托嬰中心卅萬元、勒令停業一年。台北市議員質疑過去評鑑造假，社會局訪查虛應故事。陳雪慧坦言，評鑑制度很容易被美化，未來家長陳情將納入評選項目，社會局也將在兩週內調查九家連鎖中心。

北市托嬰中心評鑑並非逐年普查，而是每年抽查，包括行政管理、托育活動、健康管理等六十題共一百分，但外界關心的安撫嬰兒情緒、保母抱睡評鑑，則分別僅占兩分、一分；結果去年評鑑四十一家，「我們的內湖托嬰中心」綜合評分總分八十分以上、評為甲等。

社局長︰評鑑僅半天 容易被美化

北市議員李明賢昨在議會質詢指，社會局評鑑制度有問題，令人擔心造假；且「我們的內湖托嬰中心」全北市連鎖十家，散布各行政區，如今居然還在網站徵求保母，未來在資訊揭露上有什麼做法？

陳雪慧坦言，過去多半評鑑照顧人力比、機構硬體等，確實有疏漏，此外，僅評鑑半天，很容易被美化，儘管有社會局人員、專家委員一同評鑑，仍不易看到全貌。她指，評鑑指數應調整，家長陳情投訴、限期改善狀況，可能要列指標計分，呈現有時間脈絡的評鑑；任何違規事件皆要充分揭露，業者若有不實資訊，都要強制下架。

另有9家連鎖中心 社局將調查

至於「我們的內湖托嬰中心」其他九家連鎖中心，社會局也會進行調查，預計兩週內完成並向議會報告。

照顧不當 一歲半嬰連遭巴頭18下

由於社會局前天也針對「我們的內湖托嬰中心」其他保母開罰卅萬元，陳雪慧稍後答詢北市議員高嘉瑜時坦言，調閱十四天監視器畫面發現，還有一名保母對同一個一歲六個月嬰孩一次就做出按壓頭部舉動、「巴頭」十八下；此外，還有保母哄睡嬰兒方式不恰當，行為非常類似悶死男嬰的廖姓保母，且畫面上一旁還有督導主任，所以連帶處罰。

高嘉瑜表示，調閱十四天監視器畫面就發現巴頭十八次，質疑此案僅冰山一角；並質疑「我們的內湖托嬰中心」被社會局評鑑為甲等，而社會局去年十月、今年二月都有訪查卻沒發現違規，代表訪查虛應故事；家長如何放心？如何相信社會局監督？

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