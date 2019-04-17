〈台北都會〉《新北》封閉挨批 龍鳳陸橋重新開放

2019-04-17

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市新莊區龍鳳陸橋使用率低，區公所十五日起封閉陸橋一個月，評估封橋的可行性，卻引起學生家長痛批︰「學童人命關天，陸橋的去留應該不能只看使用率？」新莊區公所表示，事前已討論多次，現有民眾反對，已重新開放，下週再會勘進一步研議。

龍鳳陸橋鄰近丹鳳國小、丹鳳高中，新莊區公所為檢視陸橋使用率低的問題，四月十五日至五月十四日封閉陸橋，十五日當天下課的孩童全部站在路口不知所措，由家長及志工充當臨時導護，維護學童過馬路。

丹鳳國小學務主任李慶曉表示，雖然龍鳳陸橋附近有行人穿越道，但學生還是走陸橋居多，為了學生安全著想，不希望拆除或封閉。新北市議員蔡健棠也說，不管走的人有多少，畢竟是交通較複雜的地方，還是應該優先考量學生安全。

新莊區公所工務課課長張文清表示，有店家反映龍鳳陸橋的使用率低，開過兩次會議討論，決定暫時封閉，但既然有學生家長反對，目前已重新開放，待下週一重新會勘再研議。

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