〈台北都會〉《新北》紓解永安大橋車流 永安南路增設左轉車道

2019-04-17

〔記者賴筱桐／新北報導〕為打通新北市蘆洲區永安大橋交通瓶頸，交通局增設左轉車道，同時調整永安大橋下橋路口的交通號誌秒差，將綠燈延長至九十秒，縮短停等車輛長度，有效紓解回堵的車流。

尖峰時段車龍回堵200公尺

新北市交通順暢小組指出，永安大橋是蘆洲、五股、八里的聯絡橋樑，可銜接國道一號五股交流道，通往台北及桃園，平日車流量大。永安大橋下橋後，銜接永安南路為不對稱的五岔路口，加上永安南路雙向僅各一線車道，左轉上橋的車輛經常堵住直行車流，影響對向下橋車輛，尤其尖峰時段，車龍一路回堵長達兩百公尺，形成嚴重的交通瓶頸。

調整號誌秒差 綠燈90秒

交通順暢小組重新配置永安南路往永安大橋方向的車道，增設左轉上橋車道，並調整路口交通號誌，將綠燈延長為九十秒，紓解橋上回堵車龍，停等車輛長度縮短約一百公尺。

除了打通永安大橋交通瓶頸，交通順暢小組鎖定板橋區環河路左轉板城路、銜接台六十五線快速道路的瓶頸點；交通順暢小組召集人、交通局副局長林麗珠指出，環河路為雙向各一快一機慢車優先道，尖峰時段因左轉板城路車流量大，連帶讓直行車輛受阻，引發民怨。

經研擬對策後，新北市養護工程處已著手規劃拓寬環河路，增設一左轉車道，預計四月底動工，五月完工，屆時可紓解環河路左轉板城路車流。

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