〈北部〉喝井水結石嚴重 花蓮新城古井街盼到自來水

2019-04-17

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣新城鄉大漢村古井街有口百年古井，當地因無自來水設備，民眾僅能喝「井水」度日，導致「腎結石」問題嚴重，加上地下水石灰質含量高，熱水器替換頻繁，令居民苦不堪言。台灣自來水公司第九區管理處表示，將以「無自來水地區供水改善計畫」盡速辦理，民眾僅需負擔用戶外線費用。

花蓮新城古井街為早期典型移民拓墾聚落，自日治時期留下的古井是地標，居民均稱住在「古井頭」，古井街計十五戶，雖僅距離公所不到七百公尺，卻是無自來水可用，居民多數務農、經濟困頓，無力負擔龐大的埋管線費用。

鄰長李再添，十三歲自宜蘭移民到古井街，現年八十三歲的他，喝井水至少超過半世紀，導致腎結石問題嚴重，兒子李添富為大漢村長，從小因喝井水長大，也多次為結石開刀，附近居民同樣病症嚴重，嚇得大家每月需額外負擔買水錢。

李再添說，過去各家戶以人工拉水取用，後期改用抽水馬達，但因百人仰賴井水用量大，馬達不堪負荷時常損壞，每戶乾脆以人丁計算，每人酌收五十元作為修復基金，長久下來是一筆開銷，加上熱水器常卡石灰需替換，另需購買飲用水等，生活快撐不下去。

「六十多年來無自來水可用，實在令人感到不可思議！」縣議員鄭寶秀說，古井街非偏鄉，也不是位處山上，接受民眾陳情後，隨即在臨時大會提案，邀相關單位會勘，經協調後，可望為居民爭取管線設置，未來百年古井還將建議保留為景點，活化地方產業。

居民需付用戶外線工程費約萬元

水公司第九區管理處副處長蔡澤瀛說，古井街土地屬台糖用地，居民在取得台糖同意埋設自來水管線，並向公所拿到建物接水證明後，就能以「無自來水地區供水改善計畫」辦理，向水利署爭取經費，民眾僅需負擔各用戶申裝自來水外線工程費約一萬元。

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