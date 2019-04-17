〈北部〉阿美族正妹返鄉 傳承豐年祭文化

2019-04-17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮青壯人口外流的情況普遍，老家在豐濱鄉貓公部落的二十六歲阿美族正妹劉家嘉，外型亮麗，國小三年級跟著媽媽到台北就學，大學畢業在銀行工作了四年，心中最思念的還是家鄉的那片海，去年一股衝動下辭職回鄉，誤打誤撞到豐濱鄉公所服務，她說，豐濱的年輕人真的不多，目前已加入部落年齡階級「要在豐年祭負擔責任、傳承文化」！

辭銀行工作 劉家嘉進豐濱公所

十歲前的劉家嘉是快樂的部落小孩，每天和同學去溪邊海邊奔跑、戲水，國小三年級的某一天，還懵懵懂懂的她與哥哥、弟弟隨同媽媽到台北生活，在台北市中山區讀小學，起初不適應，「國小同班同學沒有一個是原住民」！她小時候黑黑瘦瘦，腔調明顯，曾覺得自己和同學很不一樣。她說，課堂教原住民歷史，同學還問她「原住民是不是都騎山豬」，當時自己神經大條「還覺得很好玩」，後來才知道這就是社會對原住民的刻板印象。

童年回憶 從台北南港返鄉

為減輕當美容師的媽媽的負擔，劉家嘉國中到大學都拿獎學金，大學企管系畢業就到銀行上班。她說，從前家鄉的小學同學多數已沒聯絡，家族二、三十個表兄弟姊妹大多「北漂」，然而銀行的工作乏味，她心中就想「回家」，這個家不是台北南港的家，是海邊豐濱鄉的老家，因為她的童年在豐濱長大，豐濱就是她故鄉。

劉家嘉說，回花蓮到底要做什麼工作，她想都沒想，一股衝動就辭職了，原以為自己只能到花蓮市當會計、或飯店櫃台，剛好鄉公所有職缺，她立刻把握，目前在農業觀光課服務，負責豐濱海上古道的業務，也擔任鄉長邱福順機要。

她說，觀察國小同學、家鄉的表兄弟姊妹大多都已離鄉，部落年輕人很少，剛回來時去農會開戶，承辦人見到她還說「妳台北回來的喔，待不久吧」？但她心中堅定：「既然回來，就要好好堅持下去」。

加入貓公部落的年齡階級

她說，自己已加入貓公部落的年齡階級，她的階層是一九九○到一九九三年次共有二十人，但只有三個人留在豐濱工作。她說「今年豐年祭要好好地替部落服務」。

鄉長誇讚 適合擔任觀光大使

豐濱鄉長邱福順也說，他對家嘉有信心，很適合擔任豐濱鄉的觀光大使。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/