〈北部〉玄奘大學大四生張三全 擁有14張證照

2019-04-17

〔記者洪美秀／竹市報導〕叫他證照達人！新竹市玄奘大學企管系大四學生張三全，還沒畢業，就擁有十四張證照，興趣廣泛的他，有旅館業、餐飲業及行銷管理等證照，也因這些證照找到工作，讓他不擔心畢業後的就業問題，更鼓勵學弟妹，只要證照在手，不怕沒工作。

張三全取得十四張專業證照，包括國民旅遊領團人員、顧客關係管理助理管理師、商業管理基礎知能、整合行銷管理師、旅館管理專業人員認證、TIMS初階行銷企劃、初階觀光行銷證照、NPDA新產品開發分析師證書乙級、財產保險業務員資格測驗合格證書等，有「企管系證照王」封號。

張三全說，大一時系上老師就鼓勵大家考取各類型證照，自己因興趣多元，也選修觀光休閒、行銷企劃、餐旅經營等課程，配合學校證照考試時程，已取得十四張專業證照，就是希望未來在就業市場有更多競爭力。

他說，這些證照在畢業前已發生效益，讓他能以較輕鬆的方式工讀賺取學費和生活費。很多學弟妹問及他考照的秘訣，張三全則鼓勵學弟妹要找到未來生涯目標，搜尋有哪些相關證照，且要提早準備。

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