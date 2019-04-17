〈北部〉違法挖苑裡山坡地 開罰30萬

2019-04-17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮山腳里錦山一帶有人違法開發山坡地，民眾發現後擔憂任意開挖破壞原有植被，土石恐滑落，衍生土石流，因而向本報投訴，要求主管機關徹查。苗栗縣政府水利處水保科昨表示，目前已針對行為人開罰三十萬。

苗栗縣政府水利處水保科指出，該片山坡地屬於窯業用地，而被開罰的行為人原本提出的簡易水土保持申報書為開發一甲土地，但是卻違法開發達四甲，經過民眾檢舉後發現行為人確實違法，已經處以罰鍰並要求行為人恢復裸露地植被。

另外，由於該行為人超出原申報範圍的開發面積涉及土地持分問題，目前苗縣府正釐清相關狀況，查明後將以竊佔土地移送該行為人。

投訴民眾指出，「苑裡鎮錦山一三○縣道（五點八公里處）高鐵旁山坡地，遭違法開挖恐有土石裸露危機，當地居民居住安全堪憂。」要求相關單位正視。

苗栗縣政府水利處水保科說，此案去年十二月底就已經開罰，近來因土地共同持分人發現土地遭竊佔，所以再度前往會勘，釐清狀況。

至於民眾擔心土石裸露，影響居民以及用路人安全，苗縣府水利科指出，已經要求行為人必須恢復植被，維護原有水土保持狀況，請民眾放心。

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