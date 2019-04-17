〈北部〉苗栗夫妻檔 設計「四炆四炒」腕錶奪大獎

2019-04-17

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣頭份市徐嘉明及莊雅婷夫妻檔，以客家「四炆四炒」為概念的獨特工藝腕錶，榮獲今年德國設計獎優勝，而私立仁德醫專學子以「筷子洗滌膠囊」及「枴杖站立架」創作，以及私立育達科大與君毅高中學生合作研發的「居家用智慧型具互動式電力監測儀器」及「智慧型具互動式水監測儀表」作品，在去年KIDE國際發明暨設計展中奪下二金二銀，在國際舞台發光。

縣長徐耀昌昨天頒獎表揚得獎青年與團隊，稱讚獲獎青年創意無限，在國際設計大賽及發明展嶄露頭角，是所有年輕人學習的榜樣，並期勉精益求精，追求卓越。

將客家料理結合鐘錶工藝

頭份市的徐嘉明，繼承父親鐘錶維修、零件供應事業，進而與妻子莊雅婷投入文創手錶設計，以象徵闔家團圓的圓桌為概念，讓純粹的圓展現在腕錶上，花了二年時間改良，把客家經典料理「四炆四炒」結合鐘錶工藝，並以客家話「一多點」為名，建立有感情的手錶品牌，從全球逾五千件優秀作品中脫穎而出，獲二○一九德國設計大獎，已取得台灣及中國專利。

仁德生發明筷子洗滌膠囊

苗栗學子參加去年高雄KIDE發明展也傳捷報，在二十個國家共三百六十三件參展作品中摘下二金二銀；其中仁德醫護專校復健科團隊以「筷子洗滌膠囊」與「枴杖站立架」分別獲得金牌及銀牌。

育達科大則與君毅高中師生團隊合作，以「居家用智慧型具互動式電力監測儀器」及「智慧型具互動式水監測儀表」則拿下一金一銀。

徐耀昌對於學子展創意給予高度肯定，例如隨身帶著走的「內置洗潔囊筷子」，用完餐後可從筷子內取出膠囊與水混合搓揉清洗，方便又環保；「枴杖站立架」的設計則造福行動不便的民眾，可隨時隨地固定支撐拐杖，體積小、攜帶方便、且方便收納。

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