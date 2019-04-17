〈北部〉長榮航勞資爭議 調委會昨入廠訪查

2019-04-17

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕長榮航空與空服員工會將於今天進行第三次勞資爭議協調，由市府勞動局召集的調解委員會昨天下午前往長榮航空「入廠訪查」；桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱昨與長榮航空三名空服員，及前來聲援的桃園市產業總工會理事長莊福凱，於市府前高舉布條、呼喊「公正訪查，保障勞工」，鄭雅菱說，為避免訪查結果偏向資方，激化勞、資、府三方的誤會與矛盾，工會提出四大訴求，呼籲調解委員會列入訪查項目。

工會指出，四大訴求包括調委會應評估是否有提高長榮空服員收入空間；依照長榮航空營收狀況，評估增加外站休時空間；評估長榮航空有無實行禁搭便車空間；評估長榮航空對於「工會參與人評會」、「增設勞工董事」有無同等設置空間。

長榮航空昨也發表聲明表示，尊重調查小組入廠調查權，除了三名調解委員、二位政府指派的會計師外，長榮航空也同意工會指派二名會員代表參與，相信調查小組會超然詳實查核長榮航空日支費成本結構，以及與華航薪資差異，也已備妥相關資料，並指派相關業務同仁，並委由會計師配合訪查。

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