〈北部〉《桃園》「一橋兩制」惹議 平鎮橋將美化改善

2019-04-17

〔記者許倬勛／平鎮報導〕位於環南路三段的平鎮橋，橫跨中壢區、平鎮區，桃園尚未升格前，當時中壢市公所對平鎮橋轄內區段進行美化，但平鎮市公所礙於經費不足未跟進，導致同座橋呈現新、舊橋面的奇景，民代接獲民眾反映邀集相關單位會勘，決議由市府養工處改善，近期將彙整地方意見後進行設計、另擇施工日期。

二○一四年年中，前中壢市公所擇定轄內老舊的紫雲橋、玄天橋、平鎮橋，在橋面裝飾「光雕燈具」，具弧度的藍、綠造型燈具點綴橋身，讓夜間的橋梁有五光十色的橋梁光影，展現城市特色。

其中，廿五米長、卅米寬的平鎮橋，因橫跨中壢、平鎮兩區，當時施作時，施工單位評估桃園往中壢方向的左側橋面（平鎮端），因沒有人行道、路肩僅有約八十公分寬，若採相同設計，可能會阻礙機車族通行，加上當時平鎮市公所經費拮据，因此沒有同步進行改善美化。

市議員劉仁照表示，桃園升格後各項經費充裕，且橋面美化應有許多方式，可透過工法或設計克服，但事隔五年，平鎮側的橋面仍然簡陋、老舊，實在令人不解。

劉仁照前天邀集平鎮、中壢區公所及養工處會勘，會後決議比照中壢端的藍、綠光雕點綴，而不以弧度燈具裝飾，細節部分仍有待討論，近期將進場施作，以符合地方期待。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/